Последнее обновление: 14.01.2022 19:09

Суд в Минске отклонил жалобу Эдуардо Бабарико на меру пресечения

Суд Партизанского района Минска оставил без удовлетворения жалобы Эдуарда Бабарико и его адвокатов на меру пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«Защита будет продолжать обжалование на городском уровне. Предположительно, заседание состоится на следующей неделе. Адвокаты уже подали жалобу на постановление», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сыну Виктора Бабарико предъявили новые обвинения — ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас Эдуард находится в СИЗО-1 г. Минска на ул. Володарского.

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