Последнее обновление: 28.02.2022 10:51

WP: Беларусь 28 февраля может начать войну с Украиной

Власти США считают, что Беларусь готовится направить своих военнослужащих на Украину для поддержки российского вторжения в Украину.

Об этом пишет в воскресенье вечером со ссылкой на источник в американской администрации газета The Washington Post, передает ТАСС.

По ее данным, в Вашингтоне считают, что развертывание белорусских сил может начаться уже в понедельник. "Совершенно ясно, что Минск теперь является продолжением Кремля", - заявил газете американский чиновник, имя которого не называется.

Минувшей ночью ЦИК РБ сообщил, что более 65,16% участников «референдума» проголосовали за принятие поправок в Конституцию, согласно которым Беларусь отказывается от нейтралитета и может размещать ядерное оружие.

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