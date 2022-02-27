Последнее обновление: 27.02.2022 16:29

Минобороны Беларуси опровергает несуществующее, но молчит об обвинениях Украины

Минобороны Беларуси опровергает слухи об участии ВС Беларуси в российском вторжении в Украину, но никак не комментирует десятки сообщений об использовании российскими войсками белорусской территории для агрессии против Украины.

"Сведения, распространяемые в интернете, по поводу участия Вооруженных Сил Беларуси в операции, проводимой в Донбассе, не соответствуют действительности. Соединения и воинские части Беларуси находятся в пунктах постоянной дислокации, выполняют план подготовки Вооруженных Сил в соответствии с предназначением. Часть сил и средств выведена для усиления южной границы с целью исключения проникновения с территории Украины диверсионно-разведывательных групп, а также исключения поставок оружия и боеприпасов", - заявил начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси генерал-майор Леонид Касинский.

Впрочем, ни в одном сообщении украинских ведомств или заявлений представителей различных ветвей власти не утверждалось, что белорусские военные принимают участие. Речь всего шла о том, что Беларусь предоставила России свою территорию для агрессии против соседней страны. Но этот факт белорусские власти никак не комментируют.

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