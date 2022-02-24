В мире число заражений коронавирусом превысило 430,19 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 430194022 (+2162752 сутки) по данным Worldometer на 6:44 23 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5936719 (+11466) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 65650790 (-511406) человек, из них 79455 (-716) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 358606513 (+2662692) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80372404 (+75300) случаями заражения, Индия – 42881179 (+14148), Бразилия – 28485502 (+133626), Франция – 22468239 (+66833) и Великобритания – 18734683 (+39656). Беларусь – на 58 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 219859, Южная Корея– 171448, Россия – 137642, Бразилия – 133626, Турция – 86600. Беларусь (6230) – на 44 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 966530, Бразилия – 646490, Индия – 512954, Россия – 347816 и Мексика – 316492. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2440, Бразилия – 956, Россия – 785, Мексика – 706, Польша – 360. Беларусь – на 62 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 896319 случаев заражения коронавирусом и 6407 смертей.