В мире число заражений коронавирусом превысило 431,98 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 431981212 (+1787190 сутки) по данным Worldometer на 6:52 25 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5947915 (+11196) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 65116099 (-534691) человек, из них 78611 (-844) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 360917198 (+2310685) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80446580 (+70885) случаями заражения, Индия – 42894345 (+13166), Бразилия – 28580995 (+95493), Франция – 22534971 (+66732) и Великобритания – 18773164 (+38933). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 218431, Южная Корея– 170006, Россия – 132998, Бразилия – 95493, Турция – 79708. Беларусь (5996) – на 45 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 969602, Бразилия – 647486, Индия – 513258, Россия – 348578 и Мексика – 316941. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1823, Бразилия – 996, Россия – 762, Мексика – 449, Польша – 341. Беларусь – на 59 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 902315 случаев заражения коронавирусом и 6421 смерть.