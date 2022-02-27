В мире число заражений коронавирусом превысило 434,97 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 434979168 (+1363830 сутки) по данным Worldometer на 10:21 27 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5963946 (+6639) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 63965804 (-584939) человека, из них 76608 (-1122) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 365049418 (+1942130) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80560293 (+26003) случаями заражения, Индия – 42916117 (+10273), Бразилия – 28744050 (+72856), Франция – 22646732 (+53623) и Великобритания – 18804765 (-). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 166206, Германия – 129360, Россия – 122995, Вьетнам – 77982, Бразилия – 72856. Беларусь (5355) – на 37 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 972930, Бразилия – 648989, Индия – 513756, Россия – 350158 и Мексика – 317683. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 793, Бразилия – 722, США – 635, Мексика – 380, Индонезия – 258. Беларусь – на 46 (+10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 913333 случая заражения коронавирусом и 6454 смерти.