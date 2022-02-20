В мире число заражений коронавирусом превысило 423,82 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 423823808 (+1593778 сутки) по данным Worldometer на 10:31 20 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5901350 (+8289) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 69043854 (-480105) человека, из них 82549 (+198) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 348878604 (+2065594) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80072561 (+41443) случаями заражения, Индия – 42822473 (+19968), Бразилия – 28167587 (+103363), Франция – 22227826 (+76638) и Великобритания – 18580216 (+34377). Беларусь – на 59 (+2) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Россия – 179147, Германия – 137722, Бразилия – 103363, Южная Корея – 102203, Япония – 92939. Беларусь (7856) – на 38 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 959130, Бразилия – 643938, Индия – 511935, Россия – 344755 и Мексика – 315055. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 827, Россия – 798, США – 715, Индия – 673, Мексика – 457. Беларусь – на 50 (+14) месте.

В Беларуси официально подтверждены 875934 случая заражения коронавирусом и 6348 смертей.