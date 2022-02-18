В мире число заражений коронавирусом превысило 420,27 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 420279158 (+2102058 сутки) по данным Worldometer на 6:56 18 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5881465 (+12408) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 70349356 (-437223) человек, из них 84536 (+81) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 344048337 (+2526873) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 79915734 (+103377) случаями заражения, Индия – 42780235 (+25920), Бразилия – 27941476 (+129266), Франция – 22068635 (+92345) и Великобритания – 18499058 (+51899). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 227613, Россия – 180622, Бразилия – 129266, США – 103377, Южная Корея – 93127. Беларусь (8248) – на 42 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 955497, Бразилия – 641997, Индия – 510937, Россия – 343173 и Мексика – 314128. Беларусь – на 76 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2184, Бразилия – 1129, Россия – 790, Мексика – 520, Индия – 496. Беларусь – на 62 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 859884 случая заражения коронавирусом и 6313 смертей.