В мире число заражений коронавирусом превысило 422,23 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 422230030 (+1950872 сутки) по данным Worldometer на 8:45 19 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5893061 (+11596) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 69523959 (-825397) человек, из них 82351 (-2185) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 346813010 (+2764673) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80024531 (+108480) случаями заражения, Индия – 42802505 (+22270), Бразилия – 28064224 (+122748), Франция – 22151188 (+82553) и Великобритания – 18546205 (+48685). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 206037, Россия – 180071, Бразилия – 122748, Южная Корея – 109828, США – 108480. Беларусь (8194) – на 40 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 958300, Бразилия – 643111, Индия – 511262, Россия – 343957 и Мексика – 314598. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2070, Бразилия – 1114, Россия – 784, Мексика – 470, Южная Африка – 343. Беларусь – на 64 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 868078 случаев заражения коронавирусом и 6329 смертей.