В мире число заражений коронавирусом превысило 413,97 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 413977604 (+1720073 сутки) по данным Worldometer на 6:46 15 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5844728 (+10434) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 72257633 (-1356721) человека, из них 85059 (-1976) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 335875243 (+3066360) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 79515397 (+79155) случаями заражения, Индия – 42692943 (+27409), Бразилия – 27541131 (+58100), Франция – 21735302 (+26475) и Великобритания – 18348029 (+41648). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Россия – 180456, Германия – 127449, Япония – 80234, США – 79155, Турция – 46632. Беларусь (6605) – на 40 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 946120, Бразилия – 638913, Индия – 509388, Россия – 340931 и Мексика – 312819. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 940, Россия – 683, Бразилия – 464, Франция – 385, Индия – 345. Беларусь – на 61 (-14) месте.

В Беларуси официально подтверждены 838571 случай заражения коронавирусом и 6265 смертей.