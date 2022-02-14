Тихановская поздравила Гуськову с серебряной медалью Олимпиады

Светлана Тихановская поздравила Анну Гуськову с серебряной медалью Олимпиады, сообщила пресс-служба белорусского политика.

«Сегодня фристайлистка Анна Гуськова, которая подписала письмо за честные выборы, завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине. Я поздравляю Анну и желаю ей ещё много медалей и побед», - говорится в сообщении.

Анна Гуськова вышла на второе место после Домрачевой по количеству завоеванных на зимних играх медалей.

Тихановская также выступила в защиту спортсменов, которых на камеру заставили оправдываться за свои выступления на Играх.

«Я сочувствую тем спортсменам, которых заставили записывать «покаянные» видео, где они на фоне флага оправдываются, что не принесли стране медалей. Сама практика этих видео унижает человеческое достоинство. Спортсмен, который не завоевал медаль, не становится от этого «преступником». Поражения – тоже часть спорта, и атлеты не должны оправдываться за них. Всем нам нужна страна, в которой ценен каждый беларус вне зависимости от того, выиграл ли он медаль, лоялен ли он правительству и говорит ли он вслух о том, что думает», - заявила Тихановская.