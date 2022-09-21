УЕФА разрешила участие сборной Беларуси в отборе к ЧЕ-2024

Сборную Беларуси допустили к отборных матчам на ЧЕ-2024, но разведут по разным группам с футбольной сборной Украины.

Такое решение принято УЕФА из-за роли Беларуси в российской военной агрессии против Украины. Сборная России вовсе не допущена к квалификации на чемпионат Европы из-за отстранения всех российских команд от соревнований под эгидой УЕФА.

Отборочный этап чемпионата пройдет с марта 2023 года по март 2024-го. Жеребьевка состоится 9 октября 2022 года во Франкфурте-на-Майне.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.