Байден обсудил с лидерами стран Запада кризис вокруг Украины

Президент США Джо Байден в пятницу, 11 февраля, обсудил с лидерами стран Запада, а также руководством НАТО и Европейского Союза продолжающееся наращивание Россией военного потенциала вокруг Украины.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Белого дома, в телефонной конференции, помимо Байдена, участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Италии Марио Драги, глава канадского правительства Джастин Трюдо, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

Собеседники выразили "стремление к дипломатическому решению кризиса и обсудили недавние переговоры с Россией в различных форматах", говорится в сообщении Белого дома. Лидеры западных стран намерены принимать "скоординированные меры" для предотвращения "дальнейшей российской агрессии против Украины".

Они едины во мнении, что Москву ждут "массивные последствия и существенная экономическая цена", если она сделает выбор в пользу военной эскалации. Кроме того, участники телефонного разговора договорились усиливать "оборонительные возможности НАТО на восточном направлении", передает DW.

Британский премьер Джонсон призвал коллег предоставить Украине экономическую и оборонную поддержку. "Лидеры согласились, что если президент Путин пойдет на деэскалацию, есть другой выход из ситуации, и они пообещали удвоить дипломатические усилия в ближайшие дни", - отмечается в пресс-релизе правительства Великобритании по итогам телефонной беседы.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время, в том числе еще до завершения зимних Олимпийских игр в Пекине 20 февраля.

В ходе визита в Мельбурн, где он встретился с коллегами из Австралии, Индии и Японии, глава американского Госдепартамента указал, что Россия продолжает перебрасывать войска к границе с Украиной. По словам Блинкена, США по-прежнему фиксируют "очень тревожные" признаки эскалации конфликта со стороны Москвы.

С аналогичным заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Россия может напасть на Украину во время Олимпийских игр.

По данным разведслужб западных стран, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. На Западе призывают Москву отвести войска от украинской границы и грозят беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ, а также требует предоставления ей юридически закрепленных "гарантий безопасности". Январская серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ не принесла результатов, как и другие встречи представителей западных стран с российским руководством.

10 февраля в Беларуси начались совместные военные учения с Россией, в которых участвуют более 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, стало известно о российских военно-морских маневрах, которые пройдут с 13 по 19 февраля в Черном море, в результате часть акватории, а также Керченский пролив, будет закрыта для судоходства, в том числе для торговых судов из третьих стран.