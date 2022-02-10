Последнее обновление: 10.02.2022 11:13

Украина не будет выполнять Минские соглашения на условиях Москвы

Украина не отказывается от выполнения договоренностей, но исключает прямой диалог с самопровозглашенными "Донецкой и Луганской народными республиками", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга в среду, 9 февраля.

"Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул Кулеба.

Вместе с тем, он указал на наличие "подлинных шансов дипломатического решения" конфликта вокруг Украины. "Ситуация остается напряженной, но контролируемой", - отметил Кулеба.

У стран-участниц "нормандского формата" - Германии, Франции, России и Украины - имеются разногласия по ряду вопросов, связанным с выполнением Минских соглашений. Советники лидеров стран "нормандской четверки" 10 февраля проведут очередные переговоры в Берлине. По словам Кулебы, основной целью украинской делегации на встрече станет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы.

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