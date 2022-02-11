Вашингтон считает вторжение РФ в Украину возможным "в любой момент"

Российское вторжение в Украину, по оценке администрации США, может произойти в любое время, в том числе еще до конца проходящих в Пекине до 20 февраля Олимпийских игр.

"Сейчас мы находимся во временном промежутке, в котором вторжение может начаться в любой момент", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Мельбурне в пятницу, 11 февраля, где он встретился с коллегами из Австралии, Индии и Японии.

Блинкен отметил, что Россия продолжает мобилизацию сил в регионах близ границы с Украиной.

Тем самым Блинкен опроверг оценки некоторых экспертов, считающих маловероятным военную эскалацию конфликта РФ и Украины во время Олимпиады и указывающих при этом на приезд на открытие игр российского президента Владимира Путина. Во время визита он встретился с китайским коллегой Си Цзиньпином, стороны продемонстрировали сплоченность по вопросам международной политики, отмечает AFP.

Одновременно Блинкен в очередной раз предупредил о серьезных последствиях возможной военной агрессии России в отношении Украины. По его словам, Запад уже наметил перечень жестких санкций, включающих экономические и финансовые меры, экспортный контроль, поддержку Украины и усиление НАТО.