Макрон раскрыл позиции Зеленского и Путина по минским соглашениям

Украина и Россия остаются приверженными выполнению минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года, заявил на пресс-конференции в Киеве президент Франции Эмманюэль Макрон.

Брифинг состоялся после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РБК.

«Я обсуждал эти вопросы с президентом Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас, что вы также готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что на сегодня это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру», — сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что минские соглашения являются инструментом защиты территориальной целостности Украины и все стороны должны выполнять взятые на себя по ним обязательства.

Переговоры Макрона и Зеленского продлились меньше часа. Президент Франции прилетел в Киев из Москвы, где в течение шести часов беседовал с президентом Владимиром Путиным. Результаты переговоров Макрон оценил положительно. По его словам, они достигли цели и помогли предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины.

«Я добился того, чтобы не было ухудшения или эскалации. Для меня было важно <...> предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы. Эта моя цель выполнена», — сказал французский президент. Он добавил, что не ожидал излишней гибкости от Путина. «Я ни секунды не думал, что вчера он сделает какие-либо жесты», — добавил он.

Издание Financial Times (FT), комментируя итоги переговоров в Москве, сообщило со ссылкой на источники, что два президента заключили «сделку» по ситуации на Украине и сейчас в Кремле ждут одобрения ее положений со стороны США. В частности, писало FT, Путин и Макрон договорились, что Россия не будет предпринимать дальнейших «военных инициатив», а также Москва дала согласие на участие в диалоге относительно развертывания своих вооруженных сил.

В Кремле отвергли заключение сделки с президентом Франции и назвали эту информацию неверной «по сути».

«Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно, потому что Франция является и членом ЕС, и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит другой стране», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.