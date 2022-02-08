Кремль предупредил о дестабилизации при размещении ракетных комплексов под Харьковом

Размещение американских противоракетных комплексов THAAD под украинским городом Харьков дополнительно дестабилизировало бы обстановку.

«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», — , заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее источник агентства в дипломатических кругах сообщил, что Киев попросил Вашингтон поставить Украине несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD и разместить их в районе Харькова.

Собеседник агентства добавил, что в комплекс входит радиолокационная станция AN/TPY-2. С ее помощью Украина сможет следить за воздушно-космической обстановкой над значительной частью России и «смотреть» вглубь территории страны на расстояние до 1 тыс. км.

НАТО начало наращивать военное присутствие в Восточной Европе из-за заявлений западных политиков и СМИ о планируемом Россией вторжении на Украину и стягивании российских военных к границе. В Кремле такие намерения отрицают.

На фоне обострения отношений России с альянсом США поставили Украине боеприпасы. Всего в Киев прибыло восемь самолетов с этим грузом. Кроме того, по данным газеты Politico, в январе 2022 года Вашингтон решил тайно поставить на Украину военную помощь на сумму $200 млн. Пакет включал морское оборудование и радарную систему.