Последнее обновление: 13.02.2022 13:44

Reuters сообщил об отъезде из ДНР американских сотрудников миссии ОБСЕ

Американские сотрудники Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на Украине начали покидать Донецк, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

О возможном отъезде некоторых сотрудников СММ ОБСЕ из самопровозглашенной Донецкой народной республики также сообщил источник «Интерфакса».

По его словам, шесть автомобилей пересекают линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда Александровка (пригород Донецка) в направлении Украины.

Помимо Донецка, наблюдатели ОБСЕ также работают в Луганске. В ОБСЕ не ответили на запрос Reuters.

11 февраля CNN со ссылкой на два источника сообщил, что США собираются отозвать своих граждан из состава наблюдателей мониторинговой миссии, решение связано с ухудшением обстановки в плане безопасности. По словам собеседников телеканала, администрация президента Джо Байдена начала обсуждать возможность отзыва своих наблюдателей, а также дальнейшего сокращения числа сотрудников американского посольства в Киеве и вывода других госслужащих на фоне новых данных разведки США, передает РБК.

Согласно этим данным, российское вторжение на Украину может начаться уже на следующей неделе, до окончания Олимпийских игр в Пекине. Госсекретарь США Энтони Блинкен также допускал, что Россия может напасть на соседнюю страну во время Олимпиады. Россия настаивает, что не имеет агрессивных планов по отношению к Украине.

Далее по теме
Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование