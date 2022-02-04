В мире число заражений коронавирусом превысило 388,52 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 388528066 (+3152283 сутки) по данным Worldometer на 8:29 4 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5731638 (+12587 человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 74810572 (+659318) человека, из них 91699 (-161) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 307985856 (+2480378) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 77150412 (+255994) случаями заражения, Индия – 41952712 (+149394), Бразилия – 26099735 (+286050), Франция – 20147341 (+274352) и Великобритания – 17607832 (+88171). Беларусь – на 61 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 286050, Франция – 274352, США – 255994, Германия – 240218, Россия – 155768. Беларусь (4990) – на 66 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 920829, Бразилия – 630001, Индия – 500087, Россия – 333357 и Мексика – 307493. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2376, Индия – 1100, Бразилия – 923, Россия – 667, Мексика – 573. Беларусь – на 64 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 753495 случаев заражения коронавирусом и 6099 смертей.