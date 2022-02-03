В мире число заражений коронавирусом превысило 385,37 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 385375783 (+3079074 сутки) по данным Worldometer на 8:50 3 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5719051 (+12360) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 74151254 (+714571) человека, из них 91860 (-813) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 305505478 (+2352143) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 76882290 (+302177) случаями заражения, Индия – 41803318 (+172433), Бразилия – 25813685 (+188552), Франция – 19872989 (+315363) и Великобритания – 17515199 (+88085). Беларусь – на 60 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 315363, США – 302177, Германия – 223322, Бразилия – 188552, Индия – 172433. Беларусь (3634) – на 73 (+11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 917600, Бразилия – 629078, Индия – 498987, Россия – 332690 и Мексика – 306920. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2990, Индия – 991, Бразилия – 946, Мексика – 829, Россия – 678. Беларусь – на 58 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 748505 случаев заражения коронавирусом и 6084 смерти.