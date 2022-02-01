В мире число заражений коронавирусом превысило 379,03 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 379038875 (+3734788 сутки) по данным Worldometer на 9:43 1 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5692405 (+10513) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 74154732 (+1107091) человека, из них 93112 (-1662) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 299191738 (+2617184) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 76222215 (+274266) случаями заражения, Индия – 41469499 (+167059), Бразилия – 25454105 (+102616), Франция – 19140730 (+82657) и Великобритания – 17315893 (+92368). Беларусь – на 60 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 274266, Индия – 167059, Россия – 124070, Германия – 119696, Бразилия – 102616. Беларусь (1965) – на 80 (-15) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 910104, Бразилия – 627365, Индия – 496268, Россия – 331349 и Мексика – 305893. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1218, США – 1153, Россия – 621, Бразилия – 442, Италия – 349. Беларусь – на 64 (-12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 742953 случая заражения коронавирусом и 6052 смерти.