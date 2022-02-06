В мире число заражений коронавирусом превысило 394,18 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 394188713 (+2505768 сутки) по данным Worldometer на 9:33 6 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5752870 (+9356) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 75342446 (+51740) человек, из них 91820 (+1153) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 313093397 (+2444672) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 77966691 (+105022) случаями заражения, Индия – 42188138 (+107474), Бразилия – 26473273 (+154240), Франция – 20602932 (+214542) и Великобритания – 17749999 (+60578). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 214542, Россия – 177282, Германия – 166620, Бразилия – 154240, Индия – 107474. Беларусь (8231) – на 46 (+20) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 925655, Бразилия – 631869, Индия – 502008, Россия – 334753 и Мексика – 308829. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1051, Индия – 865, Бразилия – 800, Россия – 714, Мексика – 688. Беларусь – на 57 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 769076 случаев заражения коронавирусом и 6132 смерти.