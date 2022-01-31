В мире число заражений коронавирусом превысило 375,3 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 375304087 (+2108501 сутки) по данным Worldometer на 10:43 31 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5681892 (+5600) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 73047641 (+360932) человек, из них 94774 (+292) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 296574554 (+1741969) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 75578076 (+96954) случаями заражения, Индия – 41302440 (+209918), Бразилия – 25351489 (+104012), Франция – 19058073 (+249448) и Великобритания – 16468522 (+62399). Беларусь – на 60 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 249448, Индия – 209918, Россия – 121228, Германия – 109029, Италия – 104065. Беларусь (2387) – на 65 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 907190, Бразилия – 626923, Индия – 495050, Россия – 330728 и Мексика – 305762. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 940, Россия – 617, Мексика – 522, США – 329, Бразилия – 280. Беларусь – на 52 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 740988 случаев заражения коронавирусом и 6039 смертей.