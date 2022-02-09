В мире число заражений коронавирусом превысило 401,28 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 401283601 (+3042156 сутки) по данным Worldometer на 9:48 9 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5783168 (+13922) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 74383912 (-220147) человек, из них 90064 (-309) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 321116521 (+3248381) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 78556193 (+179169) случаями заражения, Индия – 42410976 (+71365), Бразилия – 26776620 (+171483), Франция – 21039639 (+235267) и Великобритания – 17932803 (+66183). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 235267, Германия – 212724, Нидерланды – 189377, США – 179169, Бразилия – 171483. Беларусь (5545) – на 59 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 932443, Бразилия – 633894, Индия – 505308, Россия – 336721 и Мексика – 309752. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2777, Индия – 1230, Бразилия – 1174, Россия – 698, Франция – 691. Беларусь – на 65 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 788934 случая заражения коронавирусом и 6175 смертей.