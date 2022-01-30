В мире число заражений коронавирусом превысило 373,19 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 373195586 (+2697312 сутки) по данным Worldometer на 10:07 30 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5676292 (+8006) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 72686709 (+456708) человек, из них 94482 (-611) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 294832585 (+2232598) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 75481122 (+192028) случаями заражения, Индия – 41092522 (+234281), Бразилия – 25247477 (+207316), Франция – 18808625 (+332398) и Великобритания – 16406123 (+72727). Беларусь – на 60 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 332398, Индия – 234281, Бразилия – 207316, США – 192028, Германия – 143518. Беларусь (2302) – на 72 (+10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 906861, Бразилия – 626643, Индия – 494110, Россия – 330111 и Мексика – 305240. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1127, Индия – 892, Бразилия – 695, Россия – 668, Мексика – 437. Беларусь – на 55 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 738601 случай заражения коронавирусом и 6024 смерти.