В мире число заражений коронавирусом превысило 366,91 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 366918681 (+3399435 сутки) по данным Worldometer на 8:39 28 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5656960 (+10018) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 70933719 (+871089) человек, из них 96220 (+266) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 290328002 (+2518328) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 74695333 (+497351) случаями заражения, Индия – 40622709 (+251209), Бразилия – 24782922 (+228972), Франция – 18122724 (+392168) и Великобритания – 16245474 (+96871). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 497351, Франция – 392168, Индия – 251209, Бразилия – 228972, Германия – 189363. Беларусь (1974) – на 90 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 902140, Бразилия – 625169, Индия – 492356, Россия – 328770 и Мексика – 304308. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2689, Россия – 665, Бразилия – 662, Индия – 627, Мексика – 532. Беларусь – на 55 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 734078 случаев заражения коронавирусом и 5992 смерти.