Зеленский предложил США провести с РФ трехстороннюю встречу по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу по Украине с участием президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, а также его самого.

"Президент Зеленский предложил президенту Байдену, и мы думаем, это может сработать, организовать трехстороннюю встречу, возможно, в формате видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным", - сказал глава Офиса украинского президента Андрей Ермак в ходе разговора с американским дипломатом Джоном Хербстом в пятницу, 14 января.

"Мы все еще ожидаем реакции с российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", - отметил Ермак, передает DW.

Агентство Reuters отмечает, что инициатива Зеленского о проведении трехсторонней встречи по Украине без участия Евросоюза прозвучала на фоне активизации усилий Германии по оживлению так называемого "нормандского формата", в рамках которого украинский кризис обсуждают представители Украины, России, ФРГ и Франции. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал подключить к этому формату и США.

На предстоящей неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершит визиты в Киев и Москву. Глава МИД ФРГ встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве 17 января. Затем она отправится в Москву. На 18 января там в том числе запланированы ее переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Одной из главных целей поездки заявлена попытка "достичь прогресса в работе "нормандского формата".