Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии едут на поезде в Киев

Президенты Польши, Литвы, Эстонии и Латвии находятся на территории Украины и проведут в Киеве встречу с Владимиром Зеленским. Как можно заключить из фотографий, размещенных в СМИ и соцсетях, они едут в Киев на украинском поезде.

Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис встретятся с Зеленским, чтобы передать ему "слова политической и военной поддержки", написал Науседа в "Твиттере".

"Разом до перемоги!", - добавил литовский президент, передает BBC.

Вероятно, это тот визит, в котором должен был принять участие немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Ранее он заявил, что Дуда предложил ему отправиться в Украину вместе с восточноевропейскими лидерами, чтобы продемонстрировать европейскую солидарность, но, по словам Штайнмайера, "этого не хотели в Киеве".

В то же время Украина приглашает федерального канцлера Олафа Шольца.

"Мы также сообщили, что мой президент и правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев", - сказал в эфире ProSieben и SAT.1 Посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Визит должен быть посвящен тому, как Германия может помочь Украине тяжелым вооружением в борьбе с Россией. Пока никакой реакции со стороны канцелярии на приглашение нет.