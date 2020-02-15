Зеленский: Только НАТО и ядерное оружие гарантируют территориальную целостность

В современном мире территориальную целостность страны может сохранить только сильная армия, НАТО и ядерное оружие. Такое мнение высказал президент Украины во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Сейчас мы все понимаем, что, к сожалению, сильная армия или ядерное оружие, или НАТО являются защитой независимости и территориальной целостности той или иной страны. Никакие документы, никакие подписанты, никакие меморандумы не защищают. Это мы вам говорим, как украинцы, на своем примере, поэтому я не верю в какие-либо «бумаги», - заявил Зеленский.

«И, честно, всем странам такое мое предложение из личного опыта - нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует, к сожалению, хотя мы с вами очень много говорим о международном праве. XXI столетие - право сильного», - заключил президент Украины.

Говоря об украинской проблеме, он сказал, что Россия должна захотеть отдать Украине оккупированные территории.

«Я чувствовал это, честно скажу, этого хочет Европа, но нужно, чтобы этого захотела Россия. РФ должна захотеть отдать нам нашу землю», - заявил Зеленский, передает УНИАН.

Он также признал, что ему не нравится, что вопрос деоккупации Крыму пока не обсуждается ни в каком формате, и считает, что США могли бы повлиять на изменение этой ситуации.

"Что мне не нравится? Этот вопрос Крыма, которого нет, честно, мы же очень откровенны сегодня. Вопрос Крыма не обсуждается мощно сегодня, совсем. То есть, нужно вносить и мощно обсуждать этот вопрос. Это тоже наша оккупированная территория, там тоже наши люди, украинцы, нужна новая площадка? Здесь, мне кажется, что могли бы сильнее повлиять США, мне так кажется", - заявил Зеленский.