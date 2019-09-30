Зеленский отказался вести расследования по приказам других стран

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести расследование исключительно по приказам других стран.

Об этом глава государства сообщил 30 сентября в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, откроет ли дело Украина относительно деятельности сына кандидата в президенты США Хантера Байдена, передает Reuters.

Кроме того, Зеленский добавил, что Офис президента не будет публиковать стенограмму звонка Трампа.

"До президентства я никогда не был дипломатом, но, думаю, у меня было много таких разговоров в жизни и будет еще много", – сказал Зеленский, добавив, что "есть определенные нюансы и вещи, которые было бы неправильно даже публиковать".