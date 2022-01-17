Глава МИД Украины: Никакие бизнес-интересы не стоят новой войны в Европе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает сотрудничества с новым правительством Германии в вопросе противодействия угрозам и попыткам запугивания со стороны России.

"Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 16 января.

Глава украинского внешнеполитического ведомства назвал "кульминацией совместной дипломатии сдерживания" результаты прошедших в Женеве, Брюсселе и Вене переговоров между Россией, США, НАТО и ОБСЕ, на которых речь шла, в первую очередь, о деэскалации конфликта на российско-украинской границе.

По словам Кулебы, Киев тесно сотрудничает с "союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер по сдерживанию" России. Они, в свою очередь, состоят из дипломатических усилий по деэскалации конфликта, разработки комплекса "болезненных экономических санкций" в отношении России и углубления оборонного сотрудничества. "Нет лучшего сдерживающего фактора для дальнейшей российской агрессии, чем сильная Украина", - подчеркнул Дмитрий Кулеба, передает DW.

Глава МИД Украины назвал президента РФ Владимира Путина "мастером нагнетания страха" и сказал, что за многие годы "его модель поведения уже стала очевидной". По его словам, Россия сначала создает проблемы и кризисы, затем приглашает других обсудить их разрешение, и в конце концов предлагает решения, требующие уступок от оппонентов. "Президент Путин останавливается только там, где его останавливают, он понимает только язык силы", - уверен глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Кулеба прокомментировал требование России к НАТО юридически зафиксировать, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. По его словам, "это решение зависит исключительно от Украины и 30 стран-членов НАТО". Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что стремление к членству в альянсе записано в конституции страны и в национальной внешнеполитической стратегии, а также поддерживается большинством украинцев.

При этом, по его словам, стремление соседних стран к вступлению в НАТО мотивируется Россией. "На протяжении десятилетий Россия создавала пояс конфликтов вдоль своих границ и в различных формах подрывала безопасность почти всех соседних стран. Если Путин хочет знать, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало", - отметил Дмитрий Кулеба.