Последнее обновление: 05.12.2019 22:39

Президент Украины впервые попал на обложку Time

Президент Украины впервые попал на обложку международной версии известного журнала Time. Такой чести удостоился Владимир Зеленский.

Под его фото написано, что Зеленский оказался между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом: "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом", передает Украинская правда.

Журналист, который брал интервью у президента, утверждает, что за 8 месяцев, которые он не видел Зеленского, тот изменился: "Он постарел и изменился гораздо больше, чем можно было ожидать за восемь месяцев. Он был не просто более уставшим или более реалистом, но, казалось, уловил напряжение политической болезни, которую он когда-то ненавидел и хотел вылечить: цинизм".

"Я живу здесь, - сказал он, когда мы сидели в президентских палатах, оглядываясь на позолоту и внушительную мебель, - как в крепости, от которой я просто хочу сбежать", - вспомнил он слова Зеленского.

В издании утверждают, что один из ближайших помощников Зеленского Сергей Шефир также разделяет время до и после назначения в ОП. "Это была другая жизнь", - говорит Шефир о прошлом.

Помощник президента Андрей Ермак относительно импичмента Трампа сказал Time 4 декабря: "Честно говоря, мы устали от этих обсуждений…Все время, когда вы говорили об этом, у нас были люди, умирающие на войне на востоке".

Кроме того, журналист вспомнил, что во время интервью у Зеленского спросили, доверяет ли он Путину? Он ответил: "Я никому не доверяю".

Даже среди союзников, по словам Зеленского, "никто не может иметь никакого доверия. У каждого просто есть свои интересы".

Отметим, что на обложке американской версии журнала оказался Трамп.

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