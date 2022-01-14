Путин подписал указ о назначении Грызлова новым послом в Беларуси

Новым послом в Беларуси стал полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине и председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщает РБК.

С 2018 года это уже четвертая смена посла России в Беларуси. До назначения Грызлова должность посла с марта 2021 года занимал Евгений Лукьянов, который, в свою очередь, сменил Дмитрия Мезенцева.

До Мезенцева меньше года дипмиссию возглавлял Михаил Бабич, а до этого с 2006 года по 2018 год посольством руководил Александр Суриков.

В 1999 году Грызлов был избран депутатом Госдумы. С марта 2001 года по декабрь 2003 года он занимал пост министра внутренних дел России. Позднее политик был спикером нижней палаты парламента.

В 2015 году он был назначен представителем России в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.