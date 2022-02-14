Путин и Лукашенко встретятся до конца недели

Встреча Путина и Лукашенко состоится до конца недели, по итогам могут сделать заявление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая встреча готовится, мы рассчитываем, что до конца недели состоится", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться на встрече вопрос графика вывода российских войск из Беларуси, Песков сказал: "Не будем забегать вперед, давайте дождемся встречи. Надеемся, что (Путин и Лукашенко)… сделают заявления по итогам переговоров".

Он не уточнил, где пройдет встреча.