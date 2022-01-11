Последнее обновление: 11.01.2022 16:48

Кремль отказался от участия в инсинуациях на тему переворота в Узбекистане

Россия не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане на фоне событий в Казахстане, о потенциальном риске чего ранее заявил Александр Лукашенко.

Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

10 января на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Лукашенко выразил мнение, что, если не извлечь уроки из событий в Казахстане, подобное может повториться, и прежде всего - в Узбекистане. Как заявил пенсионер, по имеющейся у него информации взгляды террористов "уже брошены на Узбекистан".

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