Последнее обновление: 12.02.2022 22:31

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины обсуждалась в числе других тем международной повестки дня в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора между Путиным и Лукашенко.

«Обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров», - сообщила пресс-служба Лукашенко.

Ранее о разговоре сообщила пресс-служба Кремля, отметив, что была рассмотрена ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России.

По данным пресс-службы президента России, во время беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, было условлено о дальнейших личных контактах.

Тему Украины пресс-служба Кремля не упоминала.

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