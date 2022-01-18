Новый посол РФ назвал гуманными действия властей РБ в миграционном кризисе

Новый посол России в Минске Борис Грызлов оценил как «в высшей степени гуманными» действия белорусских властей во время миграционного кризиса, созданного режимом Лукашенко на границах с ЕС.

«На фоне тех стран Запада, которые отказались помочь людям, попавшим в сложную ситуацию, власти Республики Беларусь действовали в высшей степени гуманно», - заявил Грызлов в интервью ТАСС.

«Минск активно взаимодействует с международными гуманитарными структурами и государствами исхода беженцев. Развернут центр для временного размещения мигрантов, обеспечено бесплатное питание, медицинская помощь и даже условия для обучения детей», - также сказал дипломат.