Песков: Россия не хочет даже предполагать возможность перекрытия Беларусью транзита газа

Россия "даже гипотетически" не хотела бы предполагать, что транзит российского газа в Европу может быть перекрыт.

Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-24", передает ТАСС.

"Позиция такая, что мы не хотели бы это даже как-то предполагать. Даже гипотетически. Поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий", - сказал он, комментируя заявление Лукашенко о перекрытии транзита российского газа в случае западных санкций в отношении Минска.

Россия надеется, что проект газопровода "Северный поток - 2" будет сертифицирован сразу после завершения процедур немецкого регулятора, также заявил Песков. "Будем надеяться, как только регуляторы свою работу закончат, проект будет сертифицирован. Мы на это надеемся", - сказал он.

Песков напомнил, что на данный момент идет сертификация "Северного потока - 2" со стороны Берлина, который рассматривает данный проект исключительно как коммерческий. "Никоим образом его не нужно политизировать, не нужно усматривать здесь какие-то заковырки. Здесь нужно набраться терпения. Компания готова выполнять все требования регулятора", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.