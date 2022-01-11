Власти ликвидируют детский хоспис в Витебске

Витебский областной суд 12 января рассмотрит дело о ликвидации детского хосписа по иску управления юстиции Витебского областного исполнительного комитета.

Общественная благотворительная организация «Витебский детский хоспис» была зарегистрирована в конце 2000 года, основателями выступили врачи Сергей и Татьяна Лялик, потерявшие своего ребенка. К маю 2001 года под опекой хосписа находились 11 детей, которых посещали на дому, так как у организации не было собственного помещения, передает Vitebsk.cc.

Кроме хосписа 12 января власти Витебской области намерены ликвидировать спортивный клуб водного пола «Витьбич», общество дружбы «Полоцк-Фридрихсгафен», сообщество «Путь из варяг в греки» и дубровенское общество пчеловодов-любителей.