ДФР нагрянул с проверкой в «Офис по правам людей с инвалидностью»

Департамент финансовых расследований Госконтроля Беларуси начал проверочные мероприятия в отношении должностных лиц учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью».

«…проводится проверка в отношении должностных лиц просветительского правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью» и иных лиц по вопросам возможного неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи гражданам Республики Беларусь с инвалидностью», - говорится в сообщении на сайте Госконтроля РБ.

«По результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства», - сказано в сообщении.