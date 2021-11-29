На БелАЭС началась предпусковая проверка 2-го энергоблока

На БелАЭС началась партнерская проверка Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси.
«Эксперты Московского центра ВАО АЭС приступили к предпусковой партнерской проверке второго энергоблока атомной станции», - говорится в сообщении.
«Работа экспертной группы организована по 14 направлениям: эксплуатация, инженерно-техническое обеспечение, радиационная защита, опыт эксплуатации, подготовка персонала, противопожарная защита и другим», - отметили в Минэнерго РБ