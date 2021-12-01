Беларусь выразила протест Чехии из-за высылки главы АБФФ

МИД Беларуси выразил решительный протест в связи с высылкой из Чехии главы Белорусской федерации футбола (БФФ) Владимира Базанова и потребовал от Чехии объяснений.

"Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах Чехии в Беларуси Петер Галакса. Нами выражен решительный протест в адрес официальной Праги в связи с ситуацией, произошедшей с В.А. Базановым на территории Чехии 30 ноября 2021 года", - заявил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

Как сообщалось, глава АБФФ Базанов и его супруга были высланы из Чехии после того, как были задержаны полицией в связи с нарушением действующих в стране антиковидных мер. В Чехию Базанов приехал с женской футбольной командой на квалификационный матч ЧМ-2023. Разрешения на въезд в Чехию у него не было. Власти Чехии также аннулировали выданную ему посольством Италии шенгенскую визу.