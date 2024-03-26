В Праге открылся офис белорусской оппозиции

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и Светлана Тихановская открыли в Праге "офис белорусской оппозиции", сообщает информационное агентство CTK.

Как сообщается, офис открыт "для поддержки демократических сил Беларуси и содействия развитию независимого гражданского общества". С инициативой его создания выступил в июле 2021 года занимавший тогда пост чешского президента Милош Земан.

Тихановская также провела встречи со спикерами обеих палат парламента Чехии. Спикер верхней палаты Милош Выстрчил высказался за размещение в Праге демократического правительства Беларуси в изгнании.