Последнее обновление: 09.10.2020 12:49

Болгария и Чехия также отзывают послов из Беларуси

Болгария и Чехия отзывают для консультаций своих послов в Беларуси в знак солидарности с Литвой и Польшей, послам которых власти Беларуси рекомендовали покинуть страну.

«Этим решением мы выражаем солидарность и поддержку нашим партнерам по ЕС Литве и Польше», - сообщила 8 октября глава МИД Болгарии Екатерина Захариева в твитер.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова сообщила, что в знак солидарности из Минска для консультаций будет отозван посол этой страны. По ее словам, консультации будут длиться примерно неделю, передает БелаПАН.

Помимо Болгарии и Чехии своих послов из Минска в знак солидарности с Литвой и Польшей отозвали Германия, Латвия, Словакия и Эстония. Посол Франции уехал раньше в связи с окончанием дипмиссии, новый пока не приехал.

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