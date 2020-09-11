Последнее обновление: 11.09.2020 09:07

Премьер Чехии заблокировал участие Тихановской на встрече Вышеградской четверки

Премьер Чехии Андрей Бабиш заблокировал участие Светланы Тихановской в пятничной встрече премьеров стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) в польском городе Люблин.

Встречу премьеров стран Вишеградской группы с представителями белорусской оппозиции предложила Польша. Варшава считала, что она могла бы пройти в рамках предстоящего в пятницу саммита премьеров центральноевропейской четверки в Люблине. Эту инициативу поддержала Словакия.

Бабиш, как отметило издание, наложил вето на реализацию этих планов. Он мотивировал свое решение тем, что польская сторона выступила с предложением провести встречу с оппозицией очень поспешно и совсем незадолго до открытия премьерского саммита. Ее потенциальные участники не смогут к ней подготовиться. Позицию Чехии разделила Венгрия, передает ТАСС.

Бабиш полагает, что спонтанная встреча премьеров стран Вишеградской группы не пойдет на пользу белорусской оппозиции, борьбу которой за проведение повторных президентских выборов в Беларуси полностью поддерживает Прага.

Возможная встреча премьеров с представителями белорусской оппозиции, по мнению политика, даст контрпродуктивный результат и будет использована контролируемыми белорусскими властями СМИ против оппозиции.

Светлана Тихановская также сообщила, что не полетит на встречу с премьерами из-за смены планов, но вопрос «Почему?» оставила без ответа.

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