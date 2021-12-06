Чехия может открыть офис белорусской оппозиции после формирования нового правительства

Решение об открытии в Праге представительства белорусской политической оппозиции остается за новым правительством Чехии, которое формирует премьер-министр республики Петр Фиала.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте чешского МИД, передает ТАСС.

"Окончательное решение о дальнейших действиях остается за новым правительством, которое формируется, исходя из итогов состоявшихся в октябре выборов в Палату депутатов Чехии", - отмечается в документе в связи с тем, что МИД рассмотрел варианты создания такого офиса по образцу действующего в Литве.

Согласно МИД, процесс создания представительства был бы сложным с необходимостью внесения изменений в национальное законодательство, включая обсуждение данного вопроса в парламенте Чехии.

"Необходимо взвесить последствия решения для последующей работы посольства республики в Минске, включая его дальнейшую деятельность по поддержке гражданского общества", - говорится в документе.

Между тем министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек на своей странице в Twitter в понедельник написал: "Оценивать ситуацию в Беларуси языком дипломатии нельзя. Режиму, который избивает своих граждан, нет места в Европе ХХI века".