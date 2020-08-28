Чехия выделит $550 тыс. на помощь пострадавшим от репрессий беларусам

Правительство Чехии одобрило предложение МИД о создании фонда помощи белорусам, пострадавшим от репрессий режима Лукашенко.

Деньги в сумме 10 млн. чешских крон (около $550 тыс.) будут направлены на оказание медицинскую и психосоциальную помощь беларусам, пострадавшим от насилия и зверств силовиков.

«Мы были среди тех, кто выступил с инициативой быстрого международного ответа», - сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

«Но мы также хотим оказать практическую помощь, а именно людям, которые стали жертвами насилия и пыток, а также членам их семей, людям, которые указали на нарушения в избирательном процессе и в результате потеряли работу. Благодаря нашей истории, мы не можем закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси. Белорусы должны иметь право свободно выбирать свое будущее», - сказал Петржичек.

Финансовая помощь также будет направлена реабилитацию, поддержку независимых СМИ и некоммерческих организаций, занимающихся вопросами прав человека, и увеличение количества стипендий для белорусских студентов. Также будет оказана помощь белорусскому меньшинству в Чешской Республике и их деятельности.