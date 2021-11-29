Последнее обновление: 29.11.2021 17:35

У Лукашенко гибридная война дошла «до горячего противостояния»

Лукашенко почему-то заявил, что «гибридная атака» Запада на Беларусь уже докатилась до «горячей стадии», то есть до применения оружия.

«То, что сегодня идет гибридная война, мы не единожды говорили. Я еще в конце прошлого года предупреждал вас, что против нас развернута гибридная война практически по всем направлениям. Дошли до горячего противостояния", - заявил Лукашенко.

"Мы не знаем, что они нам подкинут. Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис. Однако возник. И он подогревается постоянно", - добавил пенсионер.

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