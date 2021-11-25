Лукашенко назвал посмешищем план оппозиции по срыву референдума

Лукашенко назвал посмешищем план оппозиции по срыву конституционного референдума и призвал Запад не финансировать эту инициативу.

«Это посмешище полное. Этот план беглых там, за границей, для того чтобы получить финансирование, иначе не скажешь, просто смешной. Я, уже видавший виды человек, читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги", - сказал Лукашенко, пообещав предать гласности суть этого плана, "чтобы вы все видели, чего они хотят».

"Должен вас предупредить, что те, кто больше всего кричал о переменах и о том, что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: а это не надо, нам не надо новая Конституция", - также сказал пенсионер.

"Они уже готовятся сломать Конституцию и, если у них план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси", - утверждает Лукашенко, отметив, что в данном случае, видимо, «the history teaches nothing».