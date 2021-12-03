Лукашенко: Мы не станем «демократическим, перспективным» государством, как Украина

Лукашенко утверждает, что ведет переговоры с Западом, который в ультимативном виде потребовал от Беларуси стать такой как Украина.

"Вы не думайте, что вот мы воюем, воюем и нет никаких контактов, мы не видим, они нам не говорят ничего, мы не отвечаем. У нас есть каналы, по которым мы разговариваем", - заверил сегодня Лукашенко.

Он утверждает, что «коллективный Запад» уже перешел от претензий к более жестким требованиям и ультиматумам.

"От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы - белорусы, у нас собственное видение наших перспектив", - заявил пенсионер.

По его мнению, что ни среди участников совещания, где собралось все руководство страны, ни среди простых граждан, желающих нормальной жизни для себя и своих детей, не найдет того, кто пожелает, чтобы Беларусь стала второй Украиной.

"Они хотели в прошлом году проще это решить - срезать этот балкон до Смоленска. Их чаяния после распада Советского Союза… их мечта бы свершилась в августе прошлого года. Создали бы этот санитарный кордон. Но это была бы уже не какая-то санитарная зона, а был бы блок, границы которого проходили бы под Смоленском. Не получилось".